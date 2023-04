Una cordata di civiltà per ripulire la strada dai rifiuti abbandonati

Un sabato pomeriggio speso a ripulire una via dai rifiuti abbandonati è un gesto di civiltà che rende più bella la comunità in cui si vive. Questo spendersi in prima persona per la tutela dell’ambiente contrasta l’inciviltà di chi si crede padrone del territorio, libero dunque di piegarlo alle sue comodità, trasformandolo anche in pattumiera. Il Comune di Castellanza esorta tutti noi a compiere un’azione a vantaggio del verde comune, invitandoci ad aderire all’iniziativa "#Noi raccogliamo". Il ritrovo sarà oggi alle 15 in via Rescalda: l’obiettivo è ripulire i bordi verdi della strada dai rifiuti.

Il progetto è promosso dal "Gruppo strade pulite", organizzazione che dal 2015 si preoccupa di pulire i bordi verdi delle strade dai rifiuti selvaggi, per sviluppare il senso civico, il rispetto della natura. Basta presentarsi al ritrovo con un gilet ad alta visibilità (di quelli che teniamo nell’auto), guanti da lavoro e scarpe o scarponcini robusti.

Silvia Vignati