Una città incredula e sgomenta: "Perché lo ha fatto?"

SARONNO (Varese)

La domanda "perché l’ha fatto" è senza risposta, una risposta che si è portato con sé Stefano Rotondi, il cinquantaquattrenne che ha ucciso l’anziana madre, Teresa Sartori, 81 anni, da qualche tempo con problemi di salute, e poi si è tolto la vita, impiccandosi. Parenti e amici a Saronno se lo chiedono, e non trovano spiegazioni: l’uomo non aveva mai manifestato segnali di disagio e preoccupazioni particolari per la salute della madre.

Dunque anche nei giorni precedenti l’omicidio-suicidio, chi aveva incontrato il cinquantaquattrenne non aveva notato nulla di preoccupante, ma la domanda è martellante: "Perché l’ha fatto?". Sono increduli e sgomenti come l’intera città, che mai è stata sconvolta da una tragedia simile.

Rotondi è descritto, da chi lo conosceva, come una persona tranquilla, mai aveva manifestato comportamenti aggressivi, nei momenti liberi dal lavoro passava in centro città, arrivava in sella alla sua moto e si fermava a chiacchierare al bar.

Da qualche settimana però pare che non si facesse vedere e a qualcuno aveva parlato dei problemi di salute della madre. Ma nulla poteva far presagire la tragedia che ha sconvolto il quartiere Matteotti e l’intera città, che si prepara a dare l’ultimo saluto all’anziana e al figlio. La data è ancora da definire, i funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

Per celebrarli si attende il nullaosta della Procura di Busto Arsizio, dopo l’autopsia che dovrà chiarire le cause della morte, in particolare dell’anziana, che sul corpo aveva varie lesioni.

A trovare i due corpi senza vita è stata la vicina di casa, che aveva le chiavi dell’appartamento ed è entrata preoccupata dal fatto che non li vedeva da alcuni giorni.

Rosella Formenti