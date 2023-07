Una “Città che legge“, premiata la biblioteca Alda Merini

Robecchetto con Induno tra gli otto vincitori di un bando nazionale. E la biblioteca comunale ottiene un finanziamento di ottomila euro.

"La biblioteca comunale “Alda Merini“ di Robecchetto con Induno è per volontà dell’amministrazione comunale il cuore pulsante delle attività culturali che si organizzano nel corso dell’anno, coinvolgendo numerosi cittadini di ogni fascia di età e richiamando anche visitatori dal territorio".

Parola del sindaco Giorgio Braga, il quale aggiunge con soddisfazione: "La cultura premia. Lo dimostra il fatto che la nostra biblioteca ha ottenuto un finanziamento di ottomila euro, nell’ambito del bando nazionale “Città che legge“, per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura, scaduto il 21 febbraio e relativo all’anno finanziario 2022. Inoltre, Robecchetto con Induno è l’unico comune lombardo con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti tra i primi otto vincitori della graduatoria".

Il bando era rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge“ per il biennio 2022-2023. Ha messo a disposizione un totale di un milione di euro, per selezionare e finanziare a livello nazionale 36 progetti considerati “esemplari“, perché in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni e creare un ecosistema favorevole alla lettura. Come la biblitoeca Alda Merini.

Christian Sormani