Legnano, una ciclabile salva-vite: riqualificato e più tutelato il tracciato per Canegrate

Piste ciclabili a basso costo: oggi si può. Nel 2020 sono state apportate alcune modifiche cruciali al codice della strada che hanno allineato il nostro Paese a quelli più all’avanguardia in tema di ciclabilità. In virtù di quelle modifiche oggi è possibile realizzare corsie ciclabili tracciando una semplice linea bianca continua di vernice con una larghezza minima abbassata da 1,5 metri a uno. Oltre a questo si possono istituire strade a doppio senso ciclabile, strade a senso unico per i mezzi motorizzati e a doppio senso per le biciclette e predisporre le cosiddette "case avanzate", spazi di arresto in prossimità degli incroci semaforizzati riservati ai ciclisti. Queste novità, in parte già recepite dal Comune di Legnano, ampliano il ventaglio di opzioni progettuali a disposizione dei comuni, rendendo possibile la realizzazione di percorsi ciclabili a basso costo.

Intanto proseguono spediti i lavori del secondo lotto e riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza del secondo lotto di via per Canegrate. L’importo dei lavori è di seicentomila euro, interamente finanziati con risorse del bilancio comunale. Per poter eseguire l’intervento il Comune ha proceduto ad alcuni espropri con un importo inferiore ai diecimila euro.

L’intervento ha già portato alla realizzazione del marciapiede e della pista ciclabile sul lato destro della strada in direzione di Canegrate. Questi lavori non impatteranno sulla mobilità e comporteranno, al massimo, il restringimento della carreggiata. Via per Canegrate, per diversi anni, è stata teatro di incidenti, anche mortali, da qui la necessità di completare il lavoro di messa in sicurezza di tutta via per Canegrate cominciato nel 2021.