Sono arrivati quattro mezzi dei vigili del fuoco a Boffalora sopra Ticino per quello che si temeva essere un grosso incendio. È accaduto ieri mattina, ma per fortuna l’allarme è rientrato. A bruciare, a causa probabilmente di un corto circuito, una lavatrice all’interno di un cascinale poco distante dalla ex statale 11. I vigili, arrivati anche con l’autoscala, hanno domato il rogo in poco tempo. Oltre alla lavatrice il fuoco ha annerito le pareti del bagno, ma senza causare danni rilevanti. A intervenire anche la Polizia locale di Boffalora. Il giorno prima un altro intervento dei vigili del fuoco era avvenuto a Vittuone per una problematica che, con l’avvio della stagione fredda, risulta essere piuttosto frequente. Quella delle canne fumarie in fiamme. A Vittuone una canna fumaria si è incendiata in un’abitazione di via Saffi, costringendo i pompieri ad intervenire con l’autopompa dal distaccamento volontario di Corbetta e con la scala da Magenta. Nessuno ha riportato ferite. G.M.

