Un rimprovero E viene aggredito

Sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza domenica pomeriggio per aiutare un 49enne vittima di un’aggressione nel parco di via D’Annunzio. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14,30 nell’area verde c’erano un 49enne gerenzanese e un ventenne straniero. Il giovane si è messo a urinare, il 49enne l’ha invitato a scegliere un luogo più idoneo e per tutta risposta il giovane l’ha aggredito e si è allontanato di corsa. Un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ha portato il 49enne all’ospedale di Saronno per accertamenti. I carabinieri di Saronno hanno avviato le indagini.