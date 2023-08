Un pranzo davvero speciale coi volontari della Cappelletta

Avevano iniziato la stagione lo scorso 3 giugno con una cena il cui ricavato è stato destinato all’associazione Espera. Da allora sono susseguiti 23 eventi, che hanno fruttato importanti contributi per diverse associazioni, ed anche per le popolazioni dell’Emilia colpite dai nubifragi. Dal primo di agosto la cucina è funzionata tutti i giorni. Oggi, col pranzo di Ferragosto, cala il sipario sull’attività del gruppo volontari La Cappelletta. Un gruppo che ha sempre mantenuta intatta la voglia di donare. Poi la cucina riaprirà il 2 e 3 settembre con la festa per l’Anffas.