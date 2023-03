Un murales per ricordare Impastato

Lo spirito di Peppino Impastato vigilerà a breve su Mazzafame. Ne dà notizia

Nino Tola, presidente del Laboratorio di quartiere. "Abbiamo ottenuto l’autorizzazione dal Comune per realizzare un murales dedicato al giornalista e attivista siciliano assassinato da Cosa nostra. Il nostro progetto mette insieme ATI (Associazione temporanea di imprese) Mazzafame, in collaborazione con il Laboratorio di quartiere ODV (organizzazione di volontariato) - racconta -. Il murales sarà sulla parete esterna del Centro polifunzionale di via dei Salici, volutamente dedicato a Peppino Impastato nel 45° anniversario del suo assassinio per mano della mafia, e sarà pronto in occasione delle manifestazioni legnanesi

che si terranno il 6 maggio nell’ambito della Civil week, la settimana dedicata alla solidarietà". Il murales avrà uno sviluppo in lunghezza, le dimensioni sono di 2 metri e mezzo per 3,15. "Siamo già

in contatto con un gruppo di giovani artisti, entusiasti di poter esprimere la loro creatività - riprende Tola -.

Tale realizzazione si colloca nell’ambito del progetto Urban Art, che intende promuovere la coesione sociale e la partecipazione dei cittadini del quartiere Mazzafame, attraverso l’espressione e la comunicazione artistica nella forma della street art. L’arte di strada si propone di veicolare un contenuto capace di suscitare la riflessione sul valore dell’impegno civile e del contrasto alla diffusione delle mafie nel nostro territorio".

Il “Laboratorio di quartiere Mazzafame” è un’associazione di volontariato nata nel 2006 da un gruppo di cittadini.

S.V.