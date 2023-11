Un gemellaggio tra negozi e associazioni

Il progetto “Cresciamo insieme“, lanciato qualche mese fa, che vede coinvolti commercianti e associazioni di volontariato, coordinati dal Comune e da Associazione commercianti Confcommercio Busto, in vista del Natale assume un significato ancora più forte per favorire gli acquisti nei negozi cittadini e sostenere iniziative solidali.

"È un’idea che non esiste in altre parti d’Italia" sottolinea Rudy Collini, presidente di Ascom Confcommercio Busto. Un’idea bustocca per fare del bene: l’associazione promuove le sue attività e raccoglie risorse per le proprie finalità di carattere sociale e di inclusione, il commerciante con il suo prodotto in vendita manifesta il proprio impegno a favore dell’associazione che affianca nell’iniziativa.

"Questo progetto nasce dalla volontà di far crescere insieme il nostro territorio: quando crescono il settore del commercio e il volontariato cresce tutta la città – afferma l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni –. Spendere un euro a Busto, specialmente questo Natale, vuol dire farlo valere due euro. Perché aiutiamo il commercio di prossimità e le associazioni del terzo settore". Ai negozi sono stati consegnati gli adesivi che identificano le attività solidali che partecipano al progetto, al momento una trentina, dalla pasticceria alla panetteria, dalla gioielleria al ristorante, “gemellati“ con i loro prodotti, alcuni creati ad hoc, con altrettante associazioni alle quali sarà destinato il ricavato. Le attività che volessero aderire possono contattare l’assessorato ai servizi sociali e il Suap. Ros.For.