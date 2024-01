Un futuro energetico per l’asilo nido del paese

Poco meno di 190mila euro per dare un nuovo futuro energetico all’asilo nido del paese: il Comune di Morimondo ha infatti avuto conferma in queste settimane di un finanziamento di 186mila 415 euro, che arriverà dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e che verrà utilizzato per l’efficientamento energetico dell’asilo nido "Il Baule dei Balocchi" di piazza Sant’Alberto. I fondi sono arrivati a destinazione grazie alla partecipazione del Comune a un bando che rientra nel Programma "Siti naturali Unesco per il Clima 2023" e che era riservato ai Comuni che si trovano , appunto, in aree Unesco. Morimondo rientra nell’area Unesco Mab denominata "Ticino Val Grande Verbano". A fine 2023, a conclusione del bando, erano stati finanziati in tutto 23 progetti dei Comuni sulla sostenibilità ambientale (per un totale di 3 milioni e 787mila euro) e 36 proposte didattiche delle scuole (poco più di 150mila euro). Con il finanziamento verranno installati l’impianto fotovoltaico e la pompa di calore.