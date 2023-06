Un freno agli incidenti Via per Canegrate più sicura senza le svolte

di Paolo Girotti

Tanti gli incidenti che hanno caratterizzato questa direttrice, compreso quello che nel 2017 costò la vita a un 57enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e che venne travolto da un’auto: oggi, dopo il completamento del primo tratto, prenderanno il via i lavori che condurranno alla definitiva riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di via per Canegrate, secondo lotto di un intervento con il quale si spera di poter superare le criticità. Il tratto di strada interessato dall’intervento va dalla doppia rotatoria realizzata nell’ambito dei lavori del primo lotto fra via Per Canegrate, via Molini e via Per San Giorgio e il confine cittadino prima dell’incrocio con via Bernini: l’importo dei lavori è di 600mila euro, cifra finanziata con risorse del bilancio comunale nella quale vanno conteggiati anche alcuni espropri di importo inferiore ai 10mila euro.

L’intervento comincerà con la realizzazione del marciapiede e della pista ciclabile sul lato destro della strada in direzione di Canegrate, lavori che non impatteranno significativamente sulla mobilità e comporteranno, al massimo, il restringimento della carreggiata. Quindi si passerà alla risagomatura della carreggiata lungo le vie interessate dal progetto, alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via per Canegrate e via Wagner, all’adeguamento delle dimensioni dei marciapiedi lungo via per Canegrate, alla realizzazione di attraversamenti pedonali e ciclabili lungo le vie trasversali a via per Canegrate e, infine, agli importanti interventi di regolamentazione delle manovre. Verranno eliminate, infatti, le svolte a sinistra lungo l’asse viario, che costituiscono un fattore di criticità per la sicurezza: oltre alla rotatoria che escluderà immissioni da via Wagner, sono previsti i divieti di svolta a sinistra per via Mozart, da e per via Puecher e da e per via Bernini. L’intervento durerà in 8 mesi. "Via per Canegrate, per diversi anni, è stata teatro di incidenti, anche mortali, per l’alta velocità raggiunta dai veicoli – ha detto a proposito l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi –; da qui, agendo nell’ottica di una città accessibile e a misura dei soggetti più fragili, la necessità di completare il lavoro di messa in sicurezza di tutta via per Canegrate cominciato nel 2021 con i lavori sul primo tratto della strada; un intervento che ha già dato risultati positivi".