Un festival di letteratura storica Tra le notti in chiesa e la diretta tv la Fondazione Palio punta in alto

di Paolo Girotti

Diretta televisiva autoprodotta, i classici “Manieri aperti“ fissati il primo maggio, “La lunga notte delle chiese“ e la prima edizione di “La storia tra le righe“, un festival di letteratura storica voluto da Fondazione Palio, organizzato in collaborazione con Incipit Eventi culturali e letterari e che già può contare su una serie di adesioni di elevato livello: sono queste le novità e le conferme comunicate alla presentazione degli eventi culturali che caratterizzano l’edizione 2023 del Palio di Legnano. Evento che, dopo il rodaggio dell’edizione scorsa preparata in fretta e furia, dovrebbe segnare il vero esordio alla regia della Fondazione, chiamata a presiederne le sorti.

Alla presentazione, nella sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, la presidente della Fondazione Palio Maria Pia Garavaglia, il vice Luca Roveda e il consigliere Alberto Romanò, il Supremo Magistrato e sindaco Lorenzo Radice, il Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli.

Della diretta autoprodotta si conosceranno termini e condizioni solo nelle prossime settimane: di certo costituisce un passo importante e, per superare l’esame, deve garantire qualità e un pubblico più ampio rispetto alle edizioni passate. Mentre proseguono le visite guidate alla mostra “Visti da vicino“ al Castello di Legnano con gli abiti del Palio (il 12 e il 19 marzo i due prossimi appuntamenti), il 9 giugno le chiese di contrada, dalle 20 all’una del mattino, saranno allestite come capita in occasione dell’Investitura e aperte al pubblico. Tornano anche i carabinieri, non solo nella sfilata il giorno del Palio ma anche per un concerto, il 28 aprile, della Fanfara del III Reggimento Lombardia al Teatro Tirinnanzi.

La vera novità, iniziativa destinata a proseguire negli anni a venire, nel weekend del 14, 15 e 16 aprile, sarà la prima edizione di “La storia tra le righe“. Anima dell’iniziativa è Amanda Colombo, che ieri ha presentato il festival mettendo in fila uno dopo l’altro i nomi che già nobilitano questa "prima volta": tra gli altri Marcello Simoni, che aprirà il festival, Laura Pepe, Federico Canaccini, Duccio Balestracci, Marco Buticchi, Paola Cereda, Luca Crovi, ma anche Carla Maria Russo e Alessandro Milan, per arrivare sino a Gherardo Colombo. Gli incontri si svolgeranno nelle sale del Castello di Legnano e in quelle della Famiglia Legnanese.