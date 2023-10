Un concerto di ortaggi con zucchine e patate

L’associazione Culturalmente&Musicalmente questa settimana ha proposto alle scuole primarie e secondarie del territorio un "Conciorto". Gli alunni delle scuole elementari San Giovanni Bosco, Vittorino da Feltre e Ignoto Milite e della secondaria Leonardo Da Vinci hanno visto come "suonare" gli ortaggi. Gli artisti Biagio Biagini e Gianluca Carlone, grazie alla partecipazione ad un bando denominato "life is live", hanno dato musica agli ortaggi, dando vita ad un vero e proprio concerto nel quale i protagonisti sono stati gli abitanti dell’orto: zucchine, peperoni, cavolfiori, melanzane, pomodori, finocchi e patate. Grande coinvolgimento degli allievi e apprezzamento da parte dei docenti che hanno valutato la proposta formativa educativa, sia da un punto di vista musicale, sia da un punto di implementazione delle competenze, grazie alle interferenze multi-discilplinari che la stessa attività ha promosso. Il ringraziamento degli allievi ai due artisti si è fatto sentire con applausi, cori, e sorrisi felici. I ringraziamenti degli organizzatori anche all’assessore Gabriele Musarò per il sostegno al progetto e la sua sensibilizzazione.