Un cervo sulla Statale 394 di corsa in mezzo alle vetture

Dopo l’avvistamento di un lupo, a Busto Arsizio e a Varese, nelle scorse settimane, confermato dai carabinieri forestali della stazione di Arcisate, l’altra sera a passeggio sulla Statale 394, tra Germignaga e Brissago Valtravaglia, c’era un cervo. L’ungulato è stato immortalato da alcuni automobilisti mentre correva spaesato tra le vetture. Per fortuna non si sono verificati incidenti, l’ungulato poi è scomparso, probabilmente è ritornato nel bosco. Non è un evento raro: lungo il tratto della Statale tra Germignaga e Brissago Valtravaglia già in altre occasioni si sono verificati avvistamenti di animali selvatici, presenze improvvise che suscitano stupore ma che possono causare incidenti, anche gravi. Solo una settimana fa l’incidente causato da un cervo a Gornate Olona, ferito un motociclista che non è riuscito a evitare l’impatto con l’animale che all’improvviso gli ha sbarrato la strada. Di recente a ricordare i pericoli legati a queste improvvise invasioni è stato il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori: "Sono un problema di sicurezza per automobilisti e cittadini, oltreché per gli agricoltori, a cui si aggiungono i danni".