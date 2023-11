Un 2023 da dimenticare: 38 casi di abusi sessuali e 61 maltrattamenti

Il primo fondamentale passo che una donna deve compiere è quello di rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare se è vittima di violenze e maltrattamenti. Tante grazie all’attività di sensibilizzazione delle associazioni sono riuscite a rompere il muro di silenzio, che purtroppo è alleato del marito o compagno violento e chiedono aiuto, denunciano le violenze che purtroppo sono trasversali all’età e al ceto sociale. La Polizia di Stato di Varese in concomitanza del 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha reso noti i dati inerenti reati commessi contro le donne dal 1° gennaio 2023 fino ad oggi. Numeri dietro i quali ci sono donne che sono state vittime ma che hanno detto basta rivolgendosi alle forze dell’ordine, numeri che fanno riflettere. Dunque La Squadra mobile di Varese è intervenuta dal primo gennaio 2023 per 38 casi di violenza sessuale, 61 per maltrattamenti, 19 per atti persecutori e 35 per lesioni aggravate e per violenza privata. L’Ufficio prevenzione generale del soccorso pubblico ha effettuato 38 denunce per reati da "codice rosso", 2 arresti in flagranza per maltrattamento e 154 interventi per liti in famiglia. Il Questore di Varese ha emesso 38 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori e 24 per violenza domestica. Il Commissariato di Busto Arsizio ha raccolto 11 denunce per lesioni e percosse in ambito domestico, 7 per atti persecutori, 21 per maltrattamenti e 5 per violenza sessuale. Inoltre sono stati comminati 5 divieti di avvicinamento, 1 di allontanamento dalla casa familiare e 3 custodie cautelari in carcere. A Gallarate invece si contano 12 denunce per maltrattamenti in famiglia e lesioni, 7 per violenza sessuale e 1 per atti persecutori. Partendo dai dati giovedì la Polizia nell’ambito della campagna "Questo non è amore", è stata presente a Busto in piazza Bersaglieri con il camper della Questura di Varese per sensibilizzare contro il fenomeno. R.F.