Ultimo saluto a Mesero alla maestra investita da un ciclista: commozione nel Magentino

Questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale si terranno i funerali di Giulia Barbieri (nella foto), di 69 anni, l’insegnante elementare in pensione travolta ed uccisa da un ciclista lo scorso 29 luglio a Bellamonte, nel comune di Predazzo, dove era arrivata da qualche giorno per la vacanza in un campeggio. "Eravamo usciti per una passeggiata assieme ai nostri due nipoti - racconta il marito Santo Tornello -. Io, con uno di loro, ero qualche metro più avanti. Mia moglie mi seguiva parlando con l’altro nostro nipote. Camminavamo lungo una strada che aveva le auto parcheggiate su un lato". "Il ragazzo che l’ha investita non l’ho visto arrivare. Si è immesso sulla strada da un parchetto giochi. Non poteva farlo in sella alla bicicletta e a quella andatura. Avrebbe potuto uscire solamente portandola a mano...". La presenza delle auto parcheggiate ha limitato la visuale al ciclista che, appena in strada, si è trovato davanti la donna e l’ha travolta, facendola cadere a terra dove ha battuto la testa. "Ad un tratto ho sentito delle urla, mi sono voltato e ho visto mia moglie per terra. I soccorsi sono arrivati poco dopo ma per lei non c’è stato più nulla da fare. Subito dopo il ricovero i sanitari mi avevano prospettato la gravissima situazione". Giulia Barbieri è deceduta cinque giorni dopo all’ospedale di Trento. Il ragazzo che l’ha investita, un ventenne originario di Genova, sentito dagli inquirenti nei giorni successivi all’evento rischia l’imputazione per omicidio stradale. La morte di Giulia Barbieri, che ha cresciuto generazioni di bambini e bambine di Mesero, con grande dedizione educativa e pedagogica, ha destato grande commozione nel Magentino. Appassionata di canto aveva fatto parte della corale Santa Gianna di Mesero. G.Ch.