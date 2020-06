Parabiago (Milano), 10 giugno 2020 - Il saluto è stato per tutti virtuale. Così l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione delle classi scolastiche il parco di Villa Corvini per organizzare un “nuovo ultimo giorno di scuola”. "Insegnanti, famiglie e ragazzi delle scuole elementari e medie possono organizzare nel parco di Villa Corvini un eventuale saluto dal vivo e non virtuale della fine della scuola - ha spiegato il sindaco Raffaele Cucchi -. Tutto si dovrà svolgere, rigorosamente, nel rispetto delle misure anti-contagio". Gli orari disponibili per richiedere l’utilizzo del parco sono lunedì e giovedì dalle 13 alle 16.30; martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 16.30 e domenica dalle 14 alle 18. Chi fosse interessato può contattare l’Ufficio sport del Comune.



