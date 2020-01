Legnano (Milano), 30 gennaio 2020 - Circa 33mila accessi nell’arco dell’anno da poco concluso, ma oltre alla gestione del front office - già sufficientemente impegnativo - anche un numero crescente di incombenze che l’ufficio deve quotidianamente affrontare: incombenze aumentate in maniera considerevole nel corso degli ultimi anni. A pochi mesi dall’annunciato trasferimento degli uffici dell’anagrafe nella nuova sede fatta “su misura” per il settore specifico, la domanda da farsi è se questa stessa “misura“ sia quella corretta per affrontare anche in futuro il rapporto tra cittadino e uffici comunali.

Questo quesito - argomento già accennato ma mai affrontato in passato - riguarda il personale attualmente impegnato negli uffici (sufficiente o sottodimensionato?), l’orario di apertura effettiva degli sportelli al pubblico e, perché no, anche la futura organizzazione del front office: quello dell’anagrafe, ma anche quello degli altri servizi del Comune. Il punto di partenza è il numero sottodimensionato di operatori impegnati negli uffici. Al momento i servizi che ricadono sotto la denominazione di “anagrafe“ possono contare su quindici unità: in realtà neppure troppo lontane da quella di palazzo Malinverni - per dimensione cittadina e numero di abitanti - non si sta mai al di sotto delle 20, 25 unità (senza i cimiteriali). Una carenza che si somma a un orario di apertura al pubblico che supera le trenta ore settimanali - anche in questo caso superiore, anche raddoppiato, rispetto alle realtà assimilabili - e con un numero di adempimenti in crescita dal 2012 (ad esempio divorzi a separazioni, la residenza in tempo reale, controllo dell’abusivismo, le Dat).

Proprio il problema di equilibrio tra personale disponibile, apertura al pubblico e front office è stato in alcuni comuni ripensato trasformando in pratica una sorta di condivisione in un unico luogo dei numerosi front office che fanno capo al Comune: un esempio è il front office aggregato del Comune di Rho, uno sportello del cittadino che riunisce in un’unica sede di anagrafe, protocollo, scuola, servizi sociali, demanio e patrimonio, cultura, sport, elettorale, tributi. una sorta di rivoluzione copernicana del servizio che, a fronte di un trasferimento fisico, doveva essere quanto meno esaminata. Ancora oggi, invece, l’argomento rischia di passare sotto silenzio proprio mentre si sta “disegnando” il nuovo spazio rischiando di perdere l’ennesima occasione.