Ubriaco e con le dosi di coca Conducente finisce nei guai

Ubriaco alla guida di un’auto non assicurata e con un passeggero in possesso di cocaina: questo lo scenario che si è presentato agli occhi degli agenti del commissariato di Polizia di Busto Arsizio, che stavano effettuando un posto di controllo lungo il Sempione. Poco dopo la mezzanotte davanti alla pattuglia è transitata un’utilitaria che procedeva lentamente e con frequenti quanto ingiustificate frenate. La volante ha fermato l’auto, che è subito risultata priva dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, e identificato gli occupanti, due quarantenni con piccoli precedenti residenti in comuni della Valle Olona.

Vista la condotta di guida e l’evidente stato di alterazione l’autista è stato sottoposto ad alcol test, dal quale è risultato che aveva abbondantemente superato i limiti consentiti dalla legge. Il passeggero invece ha consegnato una dose di cocaina che teneva in tasca. Il bilancio del controllo è stato quindi, per il conducente, di una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica con il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell’auto e, per il passeggero, di un rapporto alla Prefettura per la detenzione della droga per uso personale. L.C.