Turismo in Valceresio Un bus con portabici per collegare le frazioni

di Lorenzo Crespi

Un servizio che possa essere utile sia per i residenti che per i turisti. L’idea è dell’amministrazione comunale di Cuasso al Monte e punta a promuovere la mobilità dolce. Il Comune guidato dal sindaco Loredana Bonora intende presentare a Regione Lombardia la richiesta di apertura di un collegamento autobus per la stazione di Porto Ceresio con partenza da tutte le frazioni di Cuasso, mediante un bus dotato di portabiciclette, operativo sia nei giorni feriali che festivi. Oltre a favorire gli spostamenti tra una frazione e l’altra il "Bus&Bici", questo il nome individuato per il progetto di mobilità, potrebbe incentivare l’utilizzo della bicicletta perché abbatterebbe i dislivelli stradali tipici di un comune montano come Cuasso. Gli utilizzatori del servizio potrebbero per esempio scendere in bici fino alla stazione, salire in treno a Porto Ceresio con la due ruote e raggiungere città ciclabili come Milano, per poi al rientro avere nuovamente a disposizione un bus per superare senza sforzi le salite che altrimenti andrebbero percorse in bicicletta. La proposta del Comune di Cuasso al Monte va anche nell’ottica di incentivare il turismo sportivo già esistente in Valceresio, un’area ricca di sentieri con i percorsi all’interno del Parco delle Cinque Vette. I mountain-bikers potrebbero contare così su una navetta di risalita e i turisti raggiungerebbero comodamente i ristoranti sparsi in quasi tutte le frazioni, oltre che i punti di partenza delle escursioni. Per capire se la proposta possa essere di interesse per la popolazione l’amministrazione ha preparato un questionario, che si può compilare online (il link è sul sito del Comune), oppure con un modulo cartaceo che sarà consegnato nelle case ed è disponibile anche in Municipio, nei bar e alle pensiline dei bus. "Solo la raccolta di dati che dimostrino l’interesse di un numero elevato di cittadini permetterà all’amministrazione di avanzare una richiesta meritevole di essere accolta dal Tpl", si legge nell’invito lanciato dal Comune ai residenti. Per un servizio bici-bus che potrebbe partire ce n’è un altro che è già realtà da quest’estate nel Varesotto: è il Glv (Giro del Lago di Varese), in funzione il sabato, la domenica e i festivi, che permette il trasporto di un massimo di sei biciclette su ciascun autobus.