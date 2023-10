Tunisino in fuga da una comunità soccorso dai servizi sociali

Questa volta lo hanno trovato, spaurito, che si aggirava senza una meta precisa per le vie della città e come successo con altri tre ragazzi poco più coetanei solo pochi giorni fa, sono stati gli agenti della Polizia di Stato a prendersi cura di lui in prima battuta: stiamo parlando di un altro migrante fuggito dal nord Africa, un giovane di nazionalità tunisina, classe 2007, che è stato infatti intercettato e poi assistito nella notte tra sabato e domenica durante uno dei servizi di rito del fine settimana.

Il sedicenne, apparso agli agenti spaventato e disorientato, ha raccontato di essere arrivato in Italia a metà settembre, come sempre "via Lampedusa". Da qui è finito poi un in una comunità in Lombardia, dove secondo il suo racconto è stato più volte bullizzato da altri presenti nella stessa realtà: da qui la decisione di fuggire, per arrivare infine a Legnano. Gli agenti di polizia lo hanno tranquillizzato e gli hanno dato la prima assistenza e, subito dopo, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune, gli hanno trovato una sistemazione temporanea.

Il caso del sedicenne arriva a pochi giorni di distanza dall’altro caso dei tre minorenni, sempre di nazionalità tunisina, trovati dalla Polizia dopo che ormai da qualche giorno dormivano all’addiaccio al Parco di Legnano e dopo essere pure loro approdati a Lampedusa. Ebbene, in questo caso la prima integrazione dei tre giovani nel contesto cittadino sta andando nel migliore dei modi. Ieri mattina i tre, aspiranti cuochi e meccanici, hanno cominciato a frequentare la scuola di italiano, mentre la collaborazione tra Commissariato in prima battuta, servizi sociali del Comune e altre realtà associative, ha portato i giovani a iniziare anche a frequentare i campi da calcio e le palestre per il judo della città. P.G.