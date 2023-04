Cuggiono, truffa del finto incidente. In due arrestati fuori dalla casa dell’anziana raggirata

Un modus operandi ormai classico: eppure per le categorie più fragili è ancora facile cascarci. I carabinieri di Cuggiono hanno arrestato con l'accusa di truffa ai danni di anziani due cittadini italiani di 22 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine per episodi specifici.

La telefonata

I fatti: una signora di 84 anni ha ricevuto nei giorni scorsi una telefonata. Dall’altro capo della cornetta una voce femminile che, con fare del tutto convincente, riferiva all’anziana che il figlio si era resto responsabile di un incidente stradale.

Per evitare che l’uomo finisse in carcere, proseguiva la sconosciuta, che potrebbe anche essersi presentata come un avvocato o come un tutore dell’ordine, per rendere ancora più convincente la sua storia, ha detto alla donna che avrebbe dovuto consegnare 16mila euro.

Il finto militare

L'anziana, spaventata per la sorte del figlio, ha raccolto circa 3.300 euro e alcuni gioielli consegnandoli successivamente a un uomo spacciatosi per un carabiniere in borghese. I militari, allertati dai familiari dell'84enne, venuti ha conoscenza dell'accaduto, hanno trovato due uomini poco distanti dall'abitazione della donna. Erano i due truffatori, appena reduci dal colpo. Entrambi sono stati arrestati e la refurtiva recuperata.