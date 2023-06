Truffa a Olgiate Olona, anziani razziati da due falsi tecnici dell'acqua"

Ancora una volta una truffa è andata a segno e ancora una volta le vittime sono anziani. È accaduto ieri mattina a Olgiate Olona, nel rione del Gerbone, i malviventi sono riusciti a dileguarsi dopo aver razziato i gioielli a una coppia di ultraottantenni. Il copione: alla porta di casa della coppia si sono presentati due uomini spacciandosi per tecnici dell’azienda dell’acqua. Agli anziani hanno spiegato che dovevano effettuare controlli all’impianto perché c’erano problemi e nello stesso tempo hanno spruzzato una sostanza nel locale, questo per spaventare ancora di più le ignare vittime che confuse hanno seguito i "consigli" dei malviventi recuperando i preziosi che avevano in casa "da proteggere" durante l’intervento che i falsi tecnici dovevano effettuare. Sta di fatto che l’anziana coppia si è ritrovata derubata dei gioielli, finiti nelle mani dei falsi addetti che si sono dileguati con il bottino. Indagano i carabinieri di Castellanza ai quali i due anziani, marito e moglie, hanno denunciato il furto. R.F.