Trovato morto nei boschi un uomo di 73 anni Forse un malore improvviso

Forse un malore improvviso alla base della morte di un uomo di 73 anni trovato riverso a terra ieri mattina in un’area boschiva di Buscate. A notare il corpo alcuni passanti che alle 10 hanno dato l’allarme in via del Presidio. Il corpo era ben visibile dalla strada e alcuni cittadini hanno chiamato il 112. Sul posto un’ambulanza e l’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla se non confermare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se il malessere improvviso dovrebbe essere la causa del decesso dell’uomo che sarebbe stato ritrovato col corpo integro, senza ferite. Ch.S.