Trovata l’auto del killer Gli amici: avrai giustizia

Lui è irreperibile, accusato di omicidio volontario e ricercato anche all’estero. La sua auto invece – quella che il 1° luglio a Gemonio ha ucciso Giuseppina Caliandro, 41 anni, schiacciandola contro un muro – è stata ritrovata. I carabinieri l’hanno rinvenuta con evidenti segni dell’investimento e sequestrata. Mentre continuano le indagini sul movente, domani alla Medicina legale di Varese si terrà l’autopsia della vittima. Giuseppina Caliandro, Giusy per gli amici, quel sabato sera è tornata a casa in auto con l’uomo che probabilmente conosceva e che l’avrebbe poi uccisa, investendola di proposito. Perché un gesto così crudele? È la domanda che da quella sera martella nella testa dei familiari e degli amici di Giuseppina. "Impossibile voler male a Giusy", ripetono in tanti nei post lasciati sui profili social. Giusy, cresciuta a Tradate ma dal 2019 residente a Gemonio, sempre sorridente, sempre pronta ad aiutarti, sapeva ogni volta portare allegria, far sorridere. Giusy generosa, che si ribellava alle ingiustizie, lo ricorda un’amica, Letizia: "L’ultima volta che ti ho vista stavi difendendo un disabile, tu, donna coraggiosa, sempre per la giustizia". Un’altra amica, Maria Sansone, sta raccogliendo ricordi e pensieri che saranno letti durante i funerali. Nel frattempo continua la caccia al killer. "Giusy avrai giustizia", scrivono gli amici.