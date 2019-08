Vittuone (Milano), 17 agosto 2019 - «Le linee ferroviarie napoletane sono più efficienti e pulite rispetto a quelle milanesi. Sono un pendolare della linea S6 di Trenord, Milano/Novara e da anni condivido con migliaia di persone ritardi, interruzioni e disservizi di quella linea, episodi che nelle altre regioni non riscontro». Queste le parole di Marco Ottonello, un ragazzo di Vittuone che, esasperato dai disservizi che accompagnano i pendolari durante tutto l’anno, ha approfittato dei suoi viaggi agostani in treno nel Napoletano, per filmare e condividere sui social l’efficienza dei servizi del sud.

«Spesso ci sentiamo dire come le nostre linee siano le migliori, nonostante i disagi, invece viaggiando nel tanto bistrattato sud (e non solo), ci si può facilmente accorgere come le cose non stiano così!». Ottonello nei suoi video ha messo in rilievo la pulizia, l’ordine e la puntualità di alcune tratte napoletane, anche nelle stazioni dei comuni più piccoli. Le problematiche di alcuni linee gestite da Trenord sono ormai da anni nell’occhio del ciclone, ma la situazione pare ogni anno peggiorare: «Ho voluto postare i miei video sul gruppo Facebook Comitato pendolari Linea S6 MI-NO, per ribadire un concetto che mi pare ormai evidente: dove i treni sono gestiti da Trenitalia la situazione è generalmente migliore. Prima da studente, ora da lavoratore, è dal 2011, anno in cui è arrivata Trenord, che si è potuto notare un lento peggioramento del servizio». A chi fa notare i video siano realizzati a metà agosto, Ottonello evidenzia come tutta la gestione sia migliore, al di là del mese certamente più sgombro da pendolari. Treni di ultima generazione, pannelli informativi, annunci sonori, biglietterie automatiche, tutti elementi che durante l’anno assicurano un punto di partenza migliore per il servizio.

«Non si parla di imprevisti ma di servizi e potenzialità che Trenitalia mette a disposizione. Mi piacerebbe si riuscisse a riportare la completa gestione delle linee lombarde sotto il controllo di Trenitalia». Ha pensarla così è anche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, il quale, qualche settimana fa, ha proposto proprio al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, di appoggiarsi maggiormente al sistema ferroviario nazionale per porre rimedio ai disservizi, evidentemente presenti anche in Campania nelle tratte non gestite da Trenitalia. Che sia questa la soluzione anche per i problemi sulle nostre linee lombarde? Molti pendolari credono di sì.