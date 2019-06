Legnano (Milano), 6 giugno 2019 - Un terribile estate da pendolari. A lanciare l’allarme è "Legnano Futura" che con un post polemico sottolinea come Legnano e Milano per i pendolari saranno sempre più distanti. “Si prospetta un estate difficile per i pendolari legnanesi, già alle prese con un servizio ferroviario che riserva quasi ogni giorno ritardi e soppressioni di convogli – spiegano -. Nel mese di agosto saranno limitati a Rho città gli attuali treni diretti per Milano Porta Garibaldi. E così per raggiungere Milano da Legnano senza interscambi si avrà a disposizione solo un affollato treno passante della linea S5 ogni mezz'ora”.

Da qui la richiesta: “Vista la grave situazione, chiediamo a regione Lombardia e Trenord di istituire con urgenza la fermata a Legnano dei treni diretti da e per Arona e Domodossola, che ora inspiegabilmente fermano a Busto Arsizio ma non a Legnano, permettendo anche di collegare la nostra città con Milano Centrale. Il servizio va assolutamente potenziato e con tempi di percorrenza accettabili”. Tra le questioni aperte resta anche il trasporto su gomma: “La situazione non potrà che peggiorare quando verrà soppresso il capolinea di Milano Cadorna per i bus diretti della linea Z602, scelta per la quale non si intravedono ripensamenti. Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia dimostrino attenzione a Legnano, punto di riferimento nell''Alto Milanese, ci risparmino un'involuzione che avrà come risultato l'aumento del traffico privato su gomma”.