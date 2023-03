Tredicimila giovani volontari per 70 famiglie

Era il 13 novembre 2014 quando il complesso immobiliare di Cisliano, confiscato al clan della famiglia Valle-Lampada nel 2010, fu affidato per la riqualificazione all’Amministrazione comunale di Cisliano insieme all’associazione Una Casa Anche per Te e alla Caritas Ambrosiana. Fondamentale si è rivelato il supporto della Regione. Da quel 2014 sono ben 13mila i ragazzi entrati alla Libera Masseria per attività di volontariato. Un numero importante. Diecimila metri quadri di terreno sequestrati durante l’Operazione Infinito, coordinata da Ilda Bocassini.

"Da quando è partito il nostro presidio di tutela – ha detto don Massimo Mapelli – abbiamo reso disponibili gli appartamenti a 70 famiglie destinatarie di uno sfratto esecutivo. Ad aiutarci sono stati tantissimi giovani che ci hanno creduto. E poi numerose realtà, come la Caritas Ambrosiana insieme a Luciano Gualzetti". Tanti gli incontri per sensibilizzare e informare sul problema delle mafie. Alla presenza di scuole e oratori sono state organizzate mostre e incontri sulle donne e sull’immigrazione.

"Un ricordo doveroso per Davide Salluzzo, anima di Libera Masseria – conclude don Massimo – È lui che ci ha insegnato ad essere tutti operai dell’antimafia. Gente che passa dalla predica alla pratica".

G.M.