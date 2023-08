Travolto dal treno: è un ventisettenne

Identificato l’uomo travolto dal treno la sera di mercoledì a Legnano. Si tratta di un peruviano di 27 anni. Il nome dello sventurato è Edward Kris Yarasca Payano, risiedeva in un Comune

del Legnanese. Il sudamericano stava camminando lungo la massicciata ferroviaria quando è stato travolto dal convoglio in direzione Milano di notte. L’impatto sarebbe avvenuto all’altezza di Castellanza ma il treno si è poi fermato nel territorio di Legnano in via Plinio. Dai primi riscontri della Polfer di Gallarate l’uomo non avrebbe visto in tempo il convoglio, tanto da esserne travolto. I passeggeri presenti sul treno, una cinquantina, sono stati portati a Milano in taxi. I Vigili del Fuoco di Legnano hanno lavorato tutta la notte per ripristinare la viabilità ferroviaria e lee operazioni di messa in sicurezza sono durate sino alle 4 della mattina di giovedì. Rimane da capire cosa ci facesse sui binari il giovane in piena notte per di più nell’oscurità in una zona molto pericolosa vista anche la presenza

di curve e quindi con maggiore facilità di essere investiti dal convoglio, cosa questa che si è puntualmente verificata.

I casi di incidenti nel 2023 sulla tratta da Busto Arsizio a Milano salgono in maniera vertiginosa.

Fra gesti volontari ed imprudenze varie sono ormai decine le persone finite arrotate lungo la ferrovia. Ch.S.