Travolto da un treno in corsa Muore giovane di 24 anni

Attraversa i binari di notte e viene urtato da un treno: morto sul colpo. Una fine orribile quella capitata la scorsa notte a San Giorgio su Legnano a un giovane di 24 anni, tunisino, che ha attraversato i binari poco prima di mezzanotte ed è stato travolto da un convoglio di passaggio e poi scaraventato addosso a un albero, morendo sul colpo.

Sul posto la polizia ferroviaria di Milano, i carabinieri della compagnia di Legnano, i vigili del fuoco di Legnano e un’ambulanza della Croce bianca. Il nordafricano aveva appena attraversato i binari all’altezza di via per Legnano, non accorgendosi del convoglio di passaggio che non gli ha lasciato scampo. Le forze dell’ordine hanno poi recuperato il corpo ma gli accertamenti si sono protratti oltre le 3 di notte, anche se non si conoscono i dettagli della dinamica dell’accaduto: saranno resi noti dalla polizia ferroviaria che ha parlato di tragico incidente.

Secondo una prima ricostruzione il macchinista non si sarebbe accorto di nulla per il buio del tratto ferroviario e per aver preso lateralmente l’uomo con il convoglio. Il treno è così proseguito senza che ci si fosse accorti dell’investimento.

Salgono a tre i morti in poche settimane sulla tratta fra Legnano e Parabiago. Negli altri due casi si è trattato di un gesto volontario. L’ultimo, in ordine di tempo, quello accaduto a Parabigo in stazione, con una donna di 62 anni che, mentre era ferma sulla banchina in attesa del treno insieme a una amica, ha aspettato un convoglio di passaggio e si è gettata sotto le ruote della motrice finendo dilaniata.

Qualche settimana prima, a ridosso della stazione di Canegrate, un uomo residente a Busto Garolfo aveva iniziato a camminare lungo la banchina finendo la sua camminata in mezzo ai binari mentre sopraggiungeva un diretto.

Nel caso invece del tunisino investito lunedì notte, si è escluso il gesto volontario. Nel medesimo tratto anni fa furono trovati morti due cittadini albanesi, sempre per una tragica fatalità.

Christian Sormani