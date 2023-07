Travolto da un treno 40enne perde la vita

Una tragedia

si è consumata ieri pomeriggio verso le 18 lungo la linea ferroviaria Milano-Torino all’altezza di Sedriano. A perdere la vita è un uomo di 41 anni, finito sotto il treno per cause che ancora ieri nella tarda serata erano ancora tutte da chiarire. Non è escluso il gesto

volontario. I soccorsi, giunti sul posto con un equipaggio della Croce Bianca di Sedriano e con l’automedica, non hanno potuto che constatarne il decesso. La circolazione

dei treni è stata bloccata per consentire tutti i rilievi del caso. A indagare è la Polfer, coadiuvata dai carabinieri giunti solo a supporto. La tragedia è avvenuta nella zona di via Padre Massimiliano Kolbe, in aperta campagna. Non c’è una stazione in quel punto (le più vicine sono a Vittuone e Pregnana).

L’uomo si è mosso quindi

lungo la massicciata ferroviaria. L’equipaggio della Croce Bianca

ha soccorso anche un uomo di 47 anni che è stato trasferito, con il codice verde, al pronto soccorsi per i controlli. Disagi enormi per i viaggiatori della linea coinvolta dall’incidente, in pieno orario di punta. Bloccati tutti i convogli

in transito tra Novara

e Treviglio. Giunti sul posto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana,

che hanno lavorato

per assicurare in serata

la riapertura della linea.