Tour di emozioni. Alla scoperta di storia e natura

Un viaggio tra storia e natura, un cammino tra memoria e meraviglia: l’escursione lungo il Sentiero del Silenzio è un’esperienza da non perdere. I Circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano invitano tutti gli amanti della natura e della storia a unirsi a questa straordinaria avventura, in programma sabato lungo uno dei percorsi più emozionanti del territorio, dal Monte Pravello fino a Viggiù. Il ritrovo è fissato alla stazione di Parabiago alle 7.15, con partenza alle 7.35 sul treno S5 per Varese. Da lì, un autobus porterà i partecipanti a Saltrio, punto di partenza di un’escursione che non è solo un’immersione nella bellezza naturale, ma anche un viaggio nella memoria. Tappe fondamentali del percorso saranno il Parco didattico Mamo, il Sentiero del Silenzio e il luogo simbolico chiamato “Cancello”, che ricorda coloro che, durante la persecuzione nazifascista, tentarono di varcare il confine per salvarsi, tra cui Liliana Segre. Il cammino proseguirà fino al Poncione di Arzo e alla vetta del Monte Pravello, dove una targa e una scultura commemorano i tragici eventi accaduti in queste terre nel secolo scorso. La discesa porterà fino a Viggiù, da cui si prenderà l’autobus per Varese e poi il treno per rientrare a Parabiago. Ch. So.