Totofantini agli sgoccioli Quasi completo il quadro ai canapi della Provaccia

di Christian Sormani

Sciolte le riserve per la contrada San Bernardino: sarà Gabriele Lai a difendere i colori biancorossi nella prossima Provaccia. L’ha infatti comunicato ufficialmente il maniero dando il nome del fantino scelto per il Memorial Favari, la corsa riservata a fantini emergenti che si corre ormai da 38 anni il venerdì che precede il Palio di Legnano. Gabriele Lai, ventunenne di Carbonia, vanta alcune partecipazioni alle prove di notte a Siena nei due palii del 2022 ed è sceso in pista nelle due corse di addestramento al Centro Ippico Etrea di Borsano, ottenendo un secondo posto in quelle di lunedì di Pasquetta e tre secondi posti in quelli della scorsa domenica. Per lui sarà un debutto sull’anello del Giovanni Mari. Con lui è giunto quasi alla completa definizione il quadro dei fantini della Provaccia. A parte Legnarello, che non ha ancora ufficializzato il proprio (ma sembrerebbe indirizzata su Jacopo Pacini), tutte le altre sette contrade hanno infatti già deciso: La Flora schiererà Salvo Vicino, San Domenico Alessio Giannetti, Sant’Ambrogio Alessandro Cersosimo, San Martino Marco Bitti, San Magno Mattia Chiavassa, Sant’Erasmo Andrea Sanna e San Bernardino, come detto, Gabriele Lai. Intanto è andato in scena il primo atto ufficiale del Palio di Legnano 2023 con la cerimonia della Traslazione della Croce e l’emissione del bando. Il sagrato della Basilica di San Magno ha ospitato, come da tradizione, l’evento che apre formalmente le danze per la conquista del Crocione, lo scorso anno vinto dalla contrada San Magno. Custodito per un anno in basilica, la Croce di Ariberto da Intimiano ha fatto "una gita" nel maniero di Via Berchet, per poi tornare accompagnata da tutta la Contrada rosso-bianco-rossa nuovamente in basilica, dove resterà fino all’ultima domenica di maggio, per essere riconsegnata alla vincitrice dell’edizione 2023. Intanto a meno di un mese dal Palio di Legnano, il centro Ippico Etrea ha ospitato il secondo appuntamento dedicato alle corse di addestramento, che hanno visto al canapo, nelle varie corse tutti i fantini che ritroveremo al "Giovanni Mari". Il Gran Premio, riservato ai purosangue, ha visto la vittoria di Valter Pusceddu su Tigre, uscito molto bene dal canapo e sempre in testa per tutti i quattro giri della finale. Dietro di lui Giannetti, Gavino Sanna e Arri.