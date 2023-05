Tir divorato dalle fiamme nella zona industriale Non si esclude il dolo

Un Tir è andato completamente distrutto di dalle fiamme ieri notte attorno alle 2 presso il parcheggio della zona industriale di Busto Garolfo. Il grosso autocarro è stato avvolto dalle fiamme che nel giro di pochi minuti lo hanno trasformato in una palla di fuoco e fumo. Fortunatamente a bordo non era presente il conducente le cui generalità sono al momento ancora ignote. Ieri i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco per rilevare eventuali indizi su quanto accaduto e non si esclude la possibilità che l’incendio sia stato di natura dolosa. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi hanno dovuto far ricorso agli schiumogeni per avere ragione delle fiamme alte parecchi metri che rischiavano di propagarsi ai veicoli vicini. Saranno le indagini iniziate a dare un nome al conducente.