Tifoso sta male, lo salva un atleta

Il medico-atleta gli ha salvato la vita. È accaduto ieri mattina un uomo di 62 anni che stava seguendo gli allenamenti del Città di Varese al campo delle Bustecche. All’improvviso il tifoso ha avuto un malore e si è accasciato, privo di sensi. La situazione è apparsa subito drammatica, immediata è partita la richiesta di intervento al 118, ma fortunatamente alla sessione di allenamenti della squadra varesina era presente Michael Mazzacane, medico chirurgo e atleta del Varese Hockey, consulente sanitario dello staff dei biancorossi.

Mazzacane l’ha subito soccorso, intervento tempestivo per non perdere minuti preziosi in attesa dell’ambulanza: ha praticato all’uomo un massaggio cardiaco che ha fatto riprendere il battito al cuore, scongiurando il peggio. La manovra del "mastino" del dottor Mazzacane ha salvato la vita al tifoso varesino.

Sul posto è poi sopraggiunta l’ambulanza con il personale sanitario che ha accompagnato in ospedale il sessantaduenne.

Una mattinata davvero movimentata . "Per fortuna è andato tutto bene – ha detto ieri Mazzacane – spero che il tifoso, che ha raccontato di aver sofferto già di problemi cardiaci, possa riprendersi al meglio il prima possibile". Per il medico hockeista ieri l’azione più bella, non sul ghiaccio ma alle Bustecche, quel massaggio cardiaco che ha salvato una vita.

Rosella Formenti