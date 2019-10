Nerviano (Milano), 17 ottobre 2019 - Tre anni di squalifica per aver "spintonato con entrambe le mani sul petto e aver colpito con una violenta testata al naso" l'arbitro. Questa è la sanzione che stata comminata a C. V. B., calciatore del Nerviano a seguito di un episodio di cui è stato protagonista durante la partita contro il Villa Cortese. Siamo nel campionato di calcio di Seconda categoria, è il 31' del secondo tempo quando il direttore di gara assegna un rigore proprio al Villa Cortese. E questa decisione non va giù all'atleta del Nerviano, che subito si getta contro l'arbitro. Lo spintona e gli sferra una testata "causandogli dolore e disorientamento tale da impedire allo stesso di portare a termine la gara". Il direttore di gara viene poi portato all'ospedale di Castellanza. Squalifica fino al 13 ottobre 2022 per il calciatore e sconfitta a tavolino per la società.

© Riproduzione riservata