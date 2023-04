Tentano di dare fuoco a una pianta secolare, fermati dai pompieri

Paura per un agricoltore che, ieri mattina, era impegnato a lavorare nei campi a Robecchetto con Induno, nel Castanese, all’altezza di via Pertini. L’uomo, ad un certo punto, si è accorto che c’era qualcosa che non andava. Tanto che, nel giro di pochi secondi, sono uscite delle scintille dal motore che si sono trasformate in fiamme.

Il fuoco ha avvolto completamente il trattore e, mentre l’agricoltore si metteva in sicurezza e allertava i soccorsi, sono dovuti intervenire due mezzi dei vigili del fuoco da Legnano e un altro da Inveruno per domare le fiamme.

Alla fine nessuno ha riportato ferite, ma il mezzo è andato completamente distrutto. E’ accaduto verso le 11.30 del mattino, mentre i vigili del fuoco di Inveruno si trovavano in via Bonvesin de la Riva ad Arconate per un contatore Enel che ha preso fuoco.

Sempre ieri una pianta secolare ha rischiato di andare distrutta dalle fiamme nella zona di via Bachelet a Magnago. Fortunatamente il fuoco non è riuscito a causare danni irreparabili grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Inveruno che hanno salvato la pianta. Sul posto è giunta anche la Polizia locale del comando di Magnago. Non si esclude che ignoti abbiano voluto divertirsi tentando di incendiare la pianta.

Graziano Masperi