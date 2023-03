Tenta la spaccata Arrestato in flagranza

Arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato furto a danno di una macelleria equina di Venegono Superiore un giovane di 27 anni, di Brusimpiano. Ieri mattina è comparso in Tribunale a Varese per la convalida dell’arresto, durante l’udienza il giovane ha respinto le accuse. Il ventisettenne nella serata di sabato è stato sorpreso da una pattuglia dei militari dell’Arma della stazione di Castiglione Olona in servizio nella zona mentre cercava di spaccare la vetrina del negozio, l’intenzione era di entrare e mettere le mani sulla cassa per arraffare i contanti ma è stato colto in flagranza ed è stato arrestato. Un mese fa sempre a Venegono Superiore i ladri, non ancora identificati, erano andati a segno con una "spaccata" notturna a danno di un negozio di alimentari da cui vevano asportato i soldi in contanti in cassa, circa 200 euro e alcune birre. Dall’inizio dell’anno nel Varesotto a preoccupare sono stati soprattutto i furti notturni a danno di farmacie.R.F.