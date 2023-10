Tenta di rubre bici in stazione a Parabiago: bloccato dalla Polizia Locale

Parabiago (Milano), 16 ottobre 2023 – Voleva rubare le bici presenti in stazione: fermato dai vigili. Il Comando di Polizia Locale ha potenziato i controlli nella stazione ferroviaria a seguito di diverse segnalazioni in merito al furto di biciclette. Controlli che, in chiave preventiva, sono serviti a fermare, identificare e deferire all'autorità giudiziaria un uomo in possesso di strumenti di scasso. “I controlli mirati come questo stanno dimostrando efficienza in termini di prevenzione di reati – afferma il comandante della polizia locale, Angelo Imperatori Antonucci - ed è importante che i cittadini ci segnalino eventuali furti o altro, perché ci permettono di finalizzare e predisporre meglio i nostri interventi al fine del controllo del territorio.”. L’amministrazione comunale crede molto nelle operazioni di controllo e prevenzione predisposte dal comando della polizia locale per la sicurezza della città, interventi che si sommano ai controlli effettuati ad ampio raggio con l’Asse del Sempione: “I servizi di monitoraggio, controllo e prevenzione sicurezza del territorio si stanno dimostrando un vero deterrente per i truffatori e malintenzionati -dichiara Barbara Benedettelli, assessore alla Sicurezza- Proseguiremo, quindi, con vigilanza e determinazione in questa direzione per garantire un livello di sicurezza accettabile.”. “Bene direi – afferma il sindaco Raffaele Cucchi - I furti di biciclette nei pressi della stazione sono da sempre una lotta ad arginare questo fenomeno. Bene, quindi, se le azioni di controllo predisposte dal nostro comando servono a prevenire i reati e a proteggere la città.”