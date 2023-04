Temperature ancora rigide Dal Comune il via libera: caloriferi accesi fino al 30

Il Comune di Varese comunica che date le condizioni meteo di queste ore che stanno registrando un abbassamento delle temperature e in considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni è stata firmata l’ordinanza sindacale che consente l’ampliamento del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, per un massimo di sei ore giornaliere, fino al 30 aprile compreso. Si raccomanda, all’interno del limite fissato di sei ore di utilizzo, un uso parsimonioso degli impianti di riscaldamento in base all’andamento delle temperature nei prossimi giorni, nel rispetto degli obiettivi riduzione dei consumi di gas naturale e di maggiore sostenibilità ambientale.