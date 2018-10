Morimondo (Milano), 20 ottobre 2018 - Telecamere mobili per la polizia locale. Se i Comuni le vogliono veramente dovranno mettere mano al portafogli. Troppe le Amministrazioni che hanno fatto la fila in Regione per ottenere i soldi necessari, tanto che il budget messo a disposizione si è rivelato inadeguato a soddisfare tutte le richieste (230). Solo 47 paesi o associazioni di Comuni lombardi potranno acquistare le telecamere con i fondi regionali. Tra questi il solo ente della zona ad essere premiato è stato il Comune di Morimondo, che avrà dalla Regione 3.129 euro (rimarrà a carico dell’Amministrazione locale la spesa preventivata di 660 euro per l’acquisto di uno smartphone). Serviranno per l’acquisto di una telecamera da posizionare sull’auto in dotazione alla polizia locale, una telecamera da indossare e altre tre telecamere mobili che verranno posizionate in punti differenti del territorio comunale per «smascherare» chi abbandona rifiuti lungo i sentieri dei boschi e su strade secondarie o compie altri abusi.

Bocciati i progetti che erano stati presentati nei tempi previsti dal bando da Abbiategrasso, che lo aveva formulato in associazione con Ozzero, con una previsione di spesa di 8.971 euro (ne sarebbero stati comunque finanziati solo 7.202) e quelli presentati in maniera singola da Buscate (7.869 euro la spesa prevista), Robecchetto (7.869), Cuggiono (7.747), San Vittore Olona (7.625), Inveruno (4.026), Magnago (4.697), Arluno (7.643), Sedriano (6.314), Canegrate (7.991), Bareggio (7.991), Magenta (7.814), Parabiago (7.569) e Legnano (6.440). Non è escluso che la Regione rifinanzi il bando per il prossimo anno, ma visto il posizionamento in graduatoria è probabile che anche al secondo turno si rischi di restare all’asciutto. Di certo tutti quei sindaci e assessori che avevano annunciato la prossima dotazione di telecamere mobili, e il contestuale potenziamento dei servizi di sicurezza nei propri Comuni, dovranno augurarsi che i cittadini si siano già dimenticati delle promesse e non notino la perdurante assenza delle telecamere mobili dalle divise degli agenti. A meno che non scelgano di finanziare con proprie risorse i soldi necessari all’acquisto delle telecamere.

