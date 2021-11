Legnano (Milano), 2 novembre 2021 - Alberi malati a causa del tarlo asiatico e costretti a essere abbattuti. Sono iniziati questa mattina i lavori di abbattimento delle piante colpite dal tarlo asiatico al parco castello di Legnano, lungo la sponda sud-est del laghetto. Il temuto coleottero cerambice ha colpito in tutta la zona causando la moria di diverse piante ad alto fusto. Gli abbattimenti sono eseguiti da Ersaf, che è stata a sua volta incaricata da Regione Lombardia. Non è ancora stato fissato il numero di alberi da abbattere, che sarà deciso sulla base delle verifiche di questi giorni. I lavori, compatibilmente con le previsioni meteo, dovrebbero concludersi all’inizio della prossima settimana. Il Comune di Legnano e il Parco dei Mulini hanno concordato con Ersaf i successivi ripristini che prevedono la piantumazione di nuove essenze idonee e non soggette agli attacchi del tarlo asiatico.



