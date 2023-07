Tar Lazio respinge ricorso dei Comuni per i diritti d'imbarco su Malpensa I Comuni dell'area di Malpensa hanno perso la battaglia legale contro lo Stato per i diritti d'imbarco. Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso per 69 milioni di arretrati. I Comuni ricorreranno al Consiglio di Stato.