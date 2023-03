Sversamenti nell’Olona Consorzio in prima linea Gli Amici chiedono di più

di Paolo Girotti

Gli Amici dell’Olona, invitati alla riunione, si aspettavano, se non una condivisione decisa, almeno un’apertura nei confronti del progetto da loro proposto di sorveglianza e controllo delle sponde dell’Olona, sempre soggetto a sversamenti irregolari, incentrato sull’utilizzo delle polizie locali dei vari Comuni: i commenti nel dopo-riunione testimoniano, invece, una distanza che non pare destinata a colmarsi nelle prossime settimane.

Venerdì pomeriggio i Sindaci per l’Olona, tavolo nato per lavorare insieme sul futuro del fiume, si sono infatti ritrovati a palazzo Malinverni aprendo le porte a Franco Brumana, rappresentante del gruppo Amici dell’Olona, e ai rappresentanti di Legambiente Valle Olona, Legambiente BustoVerde e WWF Insubria.

"Nell’incontro è emersa la volontà di Comuni e associazioni di trovare gli strumenti migliori per la tutela del fiume – è stata la nota ufficiale dei Sindaci a fine incontro –. Per raggiungere questo obiettivo si sta progettando la costruzione di una rete diffusa che sia in grado di attivare gli interventi delle autorità competenti. Nell’intendimento dei Comuni un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nell’individuazione di eventuali fonti di inquinamento sarà giocato dal Consorzio Fiume Olona, ente che, per sua natura, presidia da sempre il corso del fiume e ne ha una profonda conoscenza". Quanto basta per spingere il rappresentante degli Amici dell’Olona a definire "omissivo" il comunicato, perché delle istanze portate dal gruppo non si trova traccia: "Abbiamo riproposto la richiesta di un servizio di pronto accertamento degli inquinamenti da parte dei vigili urbani – ricorda Brumana, che di questo punto ha fatto il cardine del sistema di controllo –: sono agenti di polizia giudiziaria titolati a svolgere le operazioni previste dall’articolo 354 del codice di procedura penale. Potrebbero raccogliere campioni delle acque del fiume, scattare fotografie e accertare, con la collaborazione di altre polizie locali, la zona a monte in cui ha origine la compromissione del fiume".

Di questa proposta e delle successive obiezioni del Comune di Legnano, non c’è traccia nel resoconto finale: "Abbiamo lasciato la riunione chiedendo una risposta, che ci auguriamo positiva da parte di tutti i sindaci. Il comunicato non fa cenno alle nostre richieste".