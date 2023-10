Legnano, sventato il regolamento di conti tra bande rivali di adolescenti

Legnano – Ci hanno provato di nuovo: avrebbero voluto organizzare un secondo round della rissa tra adolescenti scoppiata la scorsa settimana al Luna park di Legnano e nei giorni precedenti hanno avuto anche la faccia tosta di presentarsi in Commissariato per provare a “depistare” l’intervento delle forze dell’ordine, ma l’azione di monitoraggio dei social e il successivo controllo, con una quarantina tra agenti e militari sul territorio, hanno fatto desistere dai bellicosi propositi i gruppi di giovani arrivati in città, alcuni dei quali con coltelli che sono stati poi ritrovati abbandonati tre le siepi.

All’origine di quest’ultimo, preoccupante tentativo di rissa c’è il primo scontro avvenuto tra giovani di Legnano e zona da una parte, e di Busto Arsizio e Gallarate dall’altra, nella zona del Luna park che ha da poco aperto i battenti in piazza Primo Maggio e poi nell’area della stazione ferroviaria.

I disordini, contenuti una decina di giorni fa dall’intervento delle forze dell’ordine e il fatto che i giovani se le “fossero promesse”, hanno fatto intensificare i controlli dei social network da parte delle forze dell’ordine. Come temuto, i canali di comunicazione hanno rivelato che le fazioni provenienti da fuori Legnano si erano effettivamente date un nuovo “appuntamento” per la sera del 31 ottobre per “vendicare” quanto accaduto: un incontro che, monitorando i social, si è poi capito che in realtà era stato anticipato alla sera di sabato scorso, 21 ottobre, nientemeno che in largo Tosi, praticamente sotto la sede del Commissariato cittadino.

E qui entrano in gioco gli inattesi “depistatori”: introdotti da una telefonata al Commissariato del maggiore dei due, un 17enne, il ragazzo in questione e un secondo giovane di soli 13 anni, si sono presentati in Commissariato con il proposito dichiarato di “aiutare” gli agenti a fermare la rissa programmata.

Tra una “bro” e un “fra” e presunti propositi di legalità che non hanno certo ingannato gli agenti, i due hanno provato a spostare l’attenzione raccontando che la rissa si sarebbe invece svolta di nuovo al Luna park di Legnano e che in quella zona si sarebbero dovute concentrare (“dovete mettere lì gli agenti” è stata l’indicazione dei due minorenni) le forze dell’ordine.

A giochi fatti e in base ai controlli poi proseguiti, la rissa avrebbe dovuto andare in scena, invece, nella zona di piazza Mercato, ma poco conta perché il Commissariato a quel punto aveva già tradotto in pratica un piano sicurezza specifico: i ragazzi arrivati in stazione, una cinquantina in tutto divisi in gruppetti separati per non dare nell’occhio, sono stati “accolti” dopo le 21, controllati e identificati dagli agenti che hanno lavorato sul territorio in sinergia con i Carabinieri e gli agenti di polizia locale.

Nelle zone poste sotto controllo sono poi stati rinvenuti anche coltelli abbandonati a terra, ma il dispositivo messo in campo ha funzionato nel migliore dei modi e i gruppi non si sono mai scontrati desistendo dai loro propositi.

Resta la preoccupazione per ciò che succederà in futuro e per le energie che sarà necessario mettere in campo per controllare un gruppo stimato in circa 100 adolescenti impegnati in una contesa che impone un monitoraggio continuo.