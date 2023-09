Studente investito in motorino a Parabiago: grave in rianimazione

Parabiago (Milano) – È gravissimo in rianimazione all'ospedale di Legnano, il ragazzo di 16 anni che nella mattinata di ieri, martedì 19 settembre, è rimasto vittima di un incidente stradale. Il giovane, che era a bordo di uno scooter, ha avuto uno scontro con una vettura in via Marconi intorno alle 9.

Sul posto l'ambulanza del Rho Soccorso, insieme all'automedica e gli agenti della polizia locale di Parabiago. Il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni e la famiglia e i tantissimi amici che hanno fatto sentire il proprio affetto, sperano possa in qualche modo superare questa fase delicata post sinistro e rimettersi quanto prima. Intanto la polizia locale sta verificando cosa possa essere successo in via Marconi per aver portato allo scontro fra il centauro e la vettura di passaggio.