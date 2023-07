Striscioni pro sindaco e contro la discarica

Dopo l’annuncio da parte del sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, di aver ricevuto una querela per diffamazione dalla società che sta realizzando il ripristino ambientale dell’area Cave di Casorezzo, i cittadini hanno fatto quadrato attorno al loro sindaco manifestando attraverso alcuni striscioni il loro sostegno alla causa che vede Pierluca Oldani destinatario di una richiesta danni che ammonterebbe a duecentomila euro. Dopo gli scontri a suon di carte bollate sulla questione Cave che da anni contrappongono i sindaci di Busto Garolfo e Casorezzo, adesso la Solter punta diritto ai vertici della protesta. Oldani, infatti, dovrà difendersi dalla pesante accusa di diffamazione. "Sono sereno – ha detto – sento tutta la mia gente che mi sostiene, ho ricevuto diverse attestazioni di stima e sostegno. Mi difenderò nelle sedi opportune. Non sarà una querela a fermare il nostro no alla discarica". Dopo l’esito sfavorevole del ricorso al Tar adesso l’unica carta da giocare è il ricorso (oneroso) al Consiglio di Stato.