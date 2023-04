Striscioni fuori dai super: "Giù le mani dagli orsi Boicottate i prodotti trentini"

Due striscioni sul supermercato Esselunga di Saronno e sul Tigros per chiedere ai clienti di boicottare i prodotti del Trentino. Continua senza soste "l’offensiva primavera" di 100% animalisti, dopo Verona e Torino, lo scorso weekend sono stati appesi striscioni di invito a non vendere prodotti del Trentino al colosso Esselunga di Saronno e Tigros di Gerenzano. "Giù le mani dagli orsi. No vendita prodotti trentini. Firmato 100% animalisti". Ecco lo slogan usato dagli animalisti che hanno già annunciato nuovi blitz per la prossima settimana.

"Crediamo che il Trentino subirà senza dubbio un calo nelle vendite dei suoi prodotti, ma la batosta finale arriverà dal turismo".