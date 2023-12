Strategie per il commercio. In centro arrivano le telecamere con il contapersone per i flussi

Obiettivo: individuare a Gallarate strategie mirate per valorizzare il commercio con interventi ad hoc puntando anche ad azioni per le singole vie del centro. Punto di partenza fondamentale per la riflessione sul settore sarà l’analisi dei flussi nel centro storico che saranno a breve monitorati grazie all’installazione delle telecamere dotate di un software per conteggiare le persone che arrivano nell’area pedonale. Ne sono previste 9 e la loro introduzione fa parte del progetto "Salotto green & smart" che ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento pari a 400 mila euro destinati a vari interventi. L’amministrazione ha già affidato la posa dei nuovi impianti ad un’azienda della zona, quindi a breve saranno in funzione in tutti i varchi di accesso alla Ztl monitorando i passaggi ma anche quanto tempo le persone si fermano nel centro storico. Un intervento indubbiamente importante il cui risultato fornirà elementi utili da cui partire per mettere in campo azioni a favore delle attività commerciali. "Questo sistema – spiega Rocco Longobardi, presidente del DUC (distretto urbano del commercio) e assessore alle Attività economiche – "ci permetterà di avere una fotografia precisa dei flussi di affluenza nel centro storico e quindi saremo in grado di programmare strategie ad hoc, con questi dati sarà più semplice capire come intervenire". Informazioni dunque fondamentali per definire poi le iniziative in grado di rendere attrattive le singole vie e quindi attirare le persone, interventi importanti per valorizzare e rilanciare i negozi.