.Strade in mano ai pirati Gallaratese investita da auto che non si ferma Caccia al conducente

di Rosella Formenti

Ancora un pirata della strada che dopo l’incidente non si ferma a prestare soccorso, in fuga, subito, non curandosi delle condizioni della persona investita. La brutta esperienza ieri intorno a mezzogiorno è stata vissuta a Gallarate da Sara Vega, giovane mamma, nota attivista, fondatrice e presidente dell’associazione Casaringhio, realtà presente nel territorio come promotrice di importanti iniziative in origine a tutela degli animali a cui si è aggiunto da qualche tempo l’impegno a sostegno delle persone in difficoltà. La giovane è stata urtata da un’auto in prossimità dell’ex casermone dell’aeronautica di viale Milano ed è stata lasciata ferita e dolorante dall’automobilista che non si è fermato, il pirata si è subito allontanato. Sara è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate dove è stata sottoposta ad accertamenti. Tanti i messaggi di vicinanza che ieri ha ricevuto. Una brutta esperienza per la giovane volontaria che impegnata con l’associazione a promuovere progetti sociali caratterizzati da grande attenzione alle persone fragili e agli animali, ieri non si capacitava che qualcuno dopo averla investita non si fosse fermato. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire l’intera dinamica e risalire al pirata della strada. La donna ha detto alle forze dell’ordine di ricordare colore e tipologia del veicolo, "un’utilitaria di colore rosso".

A Grantola solo il giorno prima un uomo di 79 anni è stato investito sulla provinciale, nel tratto che attraversa il paese, e anche in questo caso i carabinieri sono al lavoro per individuare il pirata della strada. L’anziano è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di circolo di Varese. Gli uomini dell’Arma di Luino che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero raccolto elementi importanti per identificare il conducente dell’auto.